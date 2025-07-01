Başkan Erdoğan çarpıcı açıklamalar! 'Düşeni yemek bir CHP geleneğidir'

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yükseltenlerdeniz. Aynı harekete gönül veren bir hareketiz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakkın rızasını kazanmak için buradayız.14 Ağustos 2001'den bu yana ortak dertler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Milletimize aşkımızı büyüterek, bıkmadan usanmadan önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, duraksamak rehavete kapılmak yakışmaz.AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİRÖnümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. 24 yıldır bu partiye kibri, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. İnşallah bundan sonra da yaklaştırmayacağız. Milletin dertlerine kulak tıkayanlardan olmadık, inşallah bundan sonra da olmayacağız. Bizim yerimiz milletin yanıdır. Bize oy versin veye vermesin, 86 milyonun tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Kardeşlerim biz millet için varız. Millet neredeyse biz hep orada olacağız. AK Parti milletin partisidir. Bu teşkilatı bizatihi bu aziz milletin teşkilatıdır.Bu anlayışla yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Merkezimizin farklı birimleri teşkilatımızın yaz mevsimini en avantajlı şekilde değerlendirmek için yeni organizasyonlar yaptı.Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı, danışma meclislerimizi de ara vermeden en yüksek katılımla gerçekleştireceğiz.2028 seçimlerinde 5.6 milyon gencimiz oy kullanacak. Bu gençlerimizden hali hazırda 2 milyonu bizim belediyelerimiz sınırlarında yaşıyor. Yaz aylarında yapacağımız çalışmalarla 750 bin gencimizle bir araya gelmeyi hedefliyoruz.Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak kullanacağız.Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosu buradadır, Bu salondadır.MUHALEFET HİZMET YARIŞINDA BİZİM ELİMİZE SU BİLE DÖKEMEZMuhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, İllere ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur ittifakı belediyelerinde farkı çok rahat görebiliyoruz.Bizim belediyelerimizde şikayet değil, çözüm üretme var. Taş üstüne taş koyma var. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Bol keseden vaat dağıtıp unutan değil, söz namustur deyip canla başla çalışan heyecanlı liyakatli kadrolar var.DÜŞENİ YEMEK BİR CHP GELENEĞİDİRMuhalefetin ahvalini sizler de takip ediyorsunuz. Ne halde olduklarını görüyorsunuz. Parti içi kavgadan başlarını dahi kaldıramıyorlar. Daha 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adayına demediklerini bırakmıyorlar. Düşeni yemek bir CHP geleneğidir. CHP'de süre giden iç savaş, tabi ki de CHP'nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerledikleri bizi ilgilendirmez. Bizi ıslarla içine çekmek istedikleri kurultay olayı da CHP'nin iç meselesidir.Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'liderden oluşuyor. Şikayet edip 'mağdur oldum' diyen de CHP'li. CHP 3-5 belediye soyguncusunun oyuncağı oldu.Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir.Peygamberimizi her şeyden çok sevmeyi, ona hürmet etmeyi, inancımızın ve imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Türk milleti islamla müşerref olduğu günden beri, en önemli vasfı peygamber aşığı bir millet olmasıdır.Kahraman ordumuzun peygamber ocağı olarak isimlendirilmesinin sebebi de bu hürmettir. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere ümmet olduğumuz için hamdu senalar ediyoruz.ALÇAKÇA BİR KIŞKIRTMADIRResulü ekrem efendimize yapılan edepsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan alçakça bir kışkırtmadır. Emniyetimiz ve yargımız harekete geçmiş bahse konu dergi toplatılmıştır. Bu konunun takipçisi olacağız.Biz bu makamlarda olduğumuz sürece kimsenin kutsallarımıza saldırmasına müsade etmeyiz.Sevgili peygamberimizin emanetine sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Biz bunu şeref sayıyoruz. Biz bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz.