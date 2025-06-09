Tuvalet sırasında akılalmaz vahşet! Burnunu ısırıp kopardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Bir pastanede tuvalet kullanma yüzünden çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Müşteri M.K. (28), pastane çalışanı 17 yaşındaki K.A.'nın burnunu ısırarak kopardı. Genç hastaneye kaldırılırken, burnun kopan kısmı başarılı bir operasyonla yerine dikildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K. tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir pastanede yaşandı. İddiaya göre, Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21), M.K. (28) ve E.Y. (24) isimli şahıslar ile pastanenin çalışanları arasında, iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle bir tartışma çıktı.Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında müşteri M.K., pastane çalışanı K.A. (17) isimli gencin burnunu ısırarak bir kısmını kopardı.Kanlar içinde kalan genç çalışan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede acil ameliyata alınan K.A.'nın kopan burun dokusu, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yerine dikildi. Genç K.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Kavgaya karışan diğer dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.