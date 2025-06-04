Çanakkale'de apartman yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Medi Garden 4 sitesinin C Blok'unda sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. katta başlayan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı. Alevlerin 4., 5. ve 6. katlara kadar ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın sırasında apartman sakinlerinden bazıları yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı. Kimi balkonlara ve pencerelere çıkarak yardım beklerken, bazıları ise kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarılırken, binanın bir bölümü alevlere teslim oldu.Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dışarıda toplanan site sakinlerinden bazıları fenalık geçirdi; sağlık görevlileri bu kişilere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anında balkonlarda ve pencerelerde yardım bekleyen vatandaşların görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.