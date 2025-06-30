En düşük emekli maaşı temmuzda kaç lira olacak? Uzman isim en net rakamı verdi

En düşük emekli maaşı perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Emekli maaşı artışlarının netleşmesi için haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor. En düşük emekli aylığına yüzde kaç zam yapılacak? İşte milyonların merak ettiği zam oranları…HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ MECLİS GÜNDEMİNDETürkiye'de en düşük emekli aylığı toplam 4 milyon emekliye ödeniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin kısa süre önce Meclis'te yaptığı açıklamada konuyu gündeme getirerek en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,6 olması bekleniyor. Yılın ilk beş ayında ortaya çıkan SSK Bağkur emeklisine yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 15,10 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan zamla 14 bin 469 liraya çıkarıldı.EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN NET RAKAMÖte yandan Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarıldığını hatırlattı. Faruk Erdem, yeniden en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal bir düzenlemenin gerektiğini belirtti.Erdem açıklamalarına şöyle devam etti:Peki en düşük emekli maaşı kaç lira olur? Ocak ayındaki sistem uygulanırsa yani altı aylık enflasyon uygulanırsa 17 bin lira civarında oluyor. Ama Kabine'de bugün başka bir karar çıkar, 20 bin lira olsun denir, o başka bir şey. Ama şu anda görülen 17 bin lira civarında bir en düşük emekli maaşı. Bu yasa çıkmazsa aşağı yukarı 3-4 milyon emekli sıfır zam alacak.Haziran ayı enflasyon tahminini de göz önünde bulundurarak emekli maaşları için yüzde 16-17 civarında bir zam oranının çıkabileceğini ifade eden Erdem, 'Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5'lik bir toplu sözleşme zammı var. Onun üstüne bir enflasyon farkı gelecek. Onların da artışı yüzde 16 civarında olacak. Arada 0,30 puan 1 puan gibi bir fark oluşacak' dedi.