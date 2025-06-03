İzmir'de dehşete düşüren olay! Tartıştığı karı kocayı silahla vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, aralarında uzun zamandır tartıştığı ve komşusu olan karı kocayı silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Olay ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokakta meydana geldi. Aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı öğrenilen komşular M.U.D. (28) ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı.KARI-KOCAYA ATEŞ ETTİTartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ö.B. ve E.B., yere yığılırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına alırken, yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.KADININ DURUMU AĞIRYaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.ŞÜPHELİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOROlay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.