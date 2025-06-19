Haziran ayında karla mücadele! 3 metrelik kar yığınları oluştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haziran ayında yayla yollarında erimeyen karlarla mücadele ediyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yayla yollarını kullanan vatandaşlar için harekete geçen ekipler, Çaykara ilçesinin Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkii ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla kapalı olan yolları ulaşıma açtı.Yüksek kesimlerde kar ve kürtüklerle kapalı yollarda da çalışmalar devam ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadelenin yanı sıra stabilize yolu bulunan yayla yollarını da betonluyor.Son olarak Çarşıbaşı ilçesinin Kaldırım Yaylası'na giden 2 bin 800 metrelik stabilize yol betonlanarak ulaşım sorunu çözüme kavuşturulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yol sözünü yerine getirdiğini belirtirken Muhtar Mustafa Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.