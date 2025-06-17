Ümit Özdağ hakkında karar verildi: Ümit Özdağ tahliye edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve 21 Ocak günü çıkarıldığı hakimlikçe, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Özdağ'ın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunda 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istenmişti.Ümit Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla Silivri'de yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.Duruşma savcısının değiştiği yargılamada savcı, önceki celse verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, Özdağ'ın davaya konu paylaşımlarının, halkın bir kesimini suça teşvik edecek nitelikte olduğunun anlaşıldığını belirtti. Savcı, önceki duruşmada açıklanan mütalaada eklenmeyen 'zincirleme' maddesini de ekleyerek Özdağ'ın, 'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Mütalayaa karşı Ümit Özdağ ve avukatları savunma yaptı. Mahkeme, dava hakkındaki kararını açıklayarak Özdağ'a 'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.