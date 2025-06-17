Mansur Yavaş'ın algı balonu patladı! Kendi kaldırdığı ücretsiz aktarma sistemini 'müjde' diye duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 1 Temmuz itibarıyla başlatılacağını duyurduğu 'ücretsiz ilk aktarma' uygulamasının, aslında kendi yönetimi tarafından 2022 yılında kaldırıldığı ortaya çıktı. Başkan Yavaş, EGO Genel Müdürlüğü'nün ring hatlarını artırdıklarını belirterek, 'Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak bu uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor,' dedi.Ancak kamuoyuna sunulan bu 'yeni uygulamanın', aslında Yavaş yönetimi tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde sona erdirildiği tespit edildi. Daha önce 82 ayrı ring hattında 75 dakika içinde yapılan ilk aktarmalarda ücret alınmazken, bu uygulama 2022 başında tamamen kaldırılmış ve yolculardan ücret alınmaya başlanmıştı. Şimdi ise aynı uygulama tekrar hayata geçirilerek 'yeni hizmet' gibi duyuruldu.AK Parti döneminde, Kızılay-Çayyolu (M2), Törekent-Batıkent (M3), Şehitler-AKM (M4) metro hatları ve ANKARAY'a entegre 82 ring hattında, 2014 yılından itibaren 75 dakikalık süre içinde yapılan aktarmalar ücretsizdi. Ancak Yavaş'la birlikte 5 Ocak 2022 itibarıyla, Batıkent hattındaki 46 ring hattında ücretli aktarma uygulaması olması gerekçe gösterilerek tüm ücretsiz ring hatları kaldırıldı. Böylece binlerce yolcu, yaptıkları aktarmalarda tam ya da indirimli tarife üzerinden ücret ödemeye başladı.Ücretsiz aktarmanın eşitliği sağlamak için kaldırıldığını duyuran, EGO'dan yapılan açıklamada,'' Batıkent (M1) Metro hattına aktarma yapmakta olan 46 adet ring hattında, ücretli aktarma verilmesi nedeniyle, yürütülen kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından; M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına da 05 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son verilmiştir.'' İfadeleri yer almıştı.Başkan Yavaş, göreve gelir gelmez, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk toplantısında yaptığı açıklamada, 'Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız.Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz' iddiasında bulunmuştu. Ancak bu söyleme rağmen, Ankara'da toplu taşımaya yapılan son zamla birlikte tam bilet ücreti 26 TL'ye yükseldi. Başkent, bu rakamla Türkiye'nin en pahalı üçüncü toplu taşıma ücretine sahip oldu.Seçim dönemlerinde 'Ulaşım bir insan hakkıdır' diyerek yola çıkan Yavaş'ın ulaşım vaatleri hâlâ hayata geçirilmiş değil. Kamuoyuna açıklanan ancak gerçekleştirilmemiş projeler arasında şunlar yer alıyor:58 km metro hattı sözü verilmişti, hayata geçirilmedi.Kızılay-Cebeci troleybüs sistemi kurulacaktı, ilerleme kaydedilmedi.Gölbaşı metrobüs hattı, havalimanı metrosu ve Sincan-Organize Sanayi metro hattı projeleri başlamadı.Sabah 06.00–07.30 arası ücretsiz otobüs vaadi yerine getirilmedi.Asgari ücretlilere 52 ücretsiz bilet sözü tutulmadı.Engelliler için özel ulaşım düzenlemesi yapılmadı.Ev temizliğine giden kadınlara özel ulaşım kartı verilecekti, verilmedi.Belediye otobüslerinin elektrikli sisteme geçeceği vaat edildi, ancak dönüşüm başlamadı.Ulus ve Kızılay trafiğini yer altına alma, ücretsiz Kızılay ulaşımı ve meydanların araç trafiğine kapatılması gibi projeler de yalnızca sözde kaldı.Başkan Yavaş'ın seçim vaatleri ve uygulamaları arasındaki bu çelişkiler, Ankara'daki ulaşım politikalarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kaldırılan hizmetlerin 'müjde' olarak yeniden sunulması ise kamuoyunda eleştirilere neden oldu.