Survivor 2025 Şampiyonu Kim Oldu? Final Ne Zaman, Nerede Yapılıyor? İşte Detaylar!

Survivor Finali Ne Zaman, Nerede Yapılacak?2025 Survivor'da artık sona gelindi. Survivor finali, 13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Canlı yayınla ekrana gelecek olan Survivor İstanbul finali, saat 19:00'da başlayacak. Finalin biletleri ise Biletix üzerinden satışta.11 Haziran (Çeyrek Final) Bilet Fiyatı: 450 TL12 Haziran (Yarı Final) Bilet Fiyatı: 550 TL13 Haziran (Büyük Final) Bilet Fiyatı: 650 TLSurvivor 2025 Yarı Finalistleri Kimler Oldu?11 Haziran itibarıyla Survivor'da son 3'e kalan isimler belli oldu. Batuhan Karacakaya, gösterdiği başarılı performansla ilk final biletini kazanan isim oldu. Onu Adem Kılıçcı ve Volkan takip etti. Survivor Volkan, bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olarak finale kalmayı başardı.Survivor 2025 Şampiyonu Kim Olacak?Survivor 2025 şampiyonu kim oldu? sorusunun yanıtı 13 Haziran akşamı belli olacak. Finale kalan yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayarak şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Bu sezon, hem Survivor All Star hem de Survivor Gönüllüler takımlarından güçlü isimlerin yer aldığı unutulmaz bir sezon olarak tarihe geçti.Survivor'da Kim Elendi, Kim Kazandı?Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı? soruları, izleyiciler tarafından sürekli takip ediliyor. Yarı finalde elenen yarışmacılarla birlikte şampiyonluk yarışında sadece 3 isim kaldı. Survivor Ayşe ise son haftalarda elenen dikkat çekici isimlerden biri oldu.Volkan Survivor'da Kimdir?Finalistlerden biri olan Volkan, hem performansı hem de stratejik oyunlarıyla Survivor 2025'e damga vurdu. Yarışma boyunca gösterdiği istikrar sayesinde büyük finale kalmayı başaran Volkan'ın şampiyon olup olmayacağı merakla bekleniyor.Survivor 2025 Canlı Yayın BilgileriBüyük final, canlı yayınla TV8 ekranlarında olacak. Aynı zamanda sosyal medyada ve online platformlarda da yoğun bir takip bekleniyor. Survivor canlı izlemek isteyenler için final günü büyük bir heyecan yaşanacak.