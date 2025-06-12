Eşref Rüya 12. Bölümde Duygu Dolu Anlar! Eşref Rüya 12. Bölüm İzleme Ekranı Yayınlandı mı? Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 12. bölümüyle 11 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Son bölümde Eşref ve Nisan arasındaki duygusal yakınlaşma izleyiciyi etkilerken, yeraltı dünyasındaki gelişmeler de heyecanı doruğa taşıdı. Eşref, Nisan'a karşı hislerini açığa çıkarırken, Nisan da Yunanistan'dan gelen iş teklifine rağmen duygularını bastıramadı.Öte yandan Serdar Amir'in Çiğdem'i köşeye sıkıştırması ve ardından Eşref hakkında gözaltı kararı çıkarması olayların seyrini değiştirdi. Serdar ve Eşref'in karakola doğru gittiği sırada yaşanan pusu sahnesi, bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu. Kanlar içinde kalan Serdar'ı hastaneye yetiştiren Eşref'in bu hamlesi büyük yankı uyandırdı.Son sahnede ise Eşref'in aldığı telefon ekranlara damga vurdu. Fotoğrafçı Turgut'un “Rüya'yı buldum” sözleriyle Eşref, geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı.Eşref Rüya dizisinin 13. bölümü aynı zamanda sezon finali olacak. Ancak 12. bölümün ardından merakla beklenen sezon finali fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde Kanal D'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden izleyiciyle buluşması bekleniyor.Hayır, Eşref Rüya 13. bölüm (sezon finali) fragmanı şu an için yayınlanmadı. Kanal D'den yapılacak resmi paylaşım bekleniyor. Fragman yayınlandığında, hem dizinin takipçileri hem de diziyi yeni keşfeden izleyiciler için önemli ipuçları içermesi bekleniyor.11 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Eşref Rüya 12. bölümü kaçıranlar için iyi haber! Bölüm, Kanal D'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Eşref Rüya tek parça ve canlı olarak izlenebiliyor.