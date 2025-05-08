Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Pakistan-Hindistan arasında çıkan gerginlik ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketliliğini sürdürüyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 250 bin lira, en yüksek 4 milyon 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.222,35 TL'den, çeyrek altın ise 7.012,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 8 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.221,80Satış 4.222,35Alış 6.951,00Satış 7.012,00Alış 13.902,00Satış 14.025,00Alış 27.718,00Satış 27.921,00Alış 3.392,70Satış 3.393,08