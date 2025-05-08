Adana'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 2,5 milyon liralık para ve altına el konuldu!
Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheliden 15’i tutuklandı. Operasyonda 2,5 milyon liralık para ve altına el konulduğu açıklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis, bir suç şebekesinin yurt içinde yasa dışı bahis oynatmak için Ermenistan merkezli bir yazılım şirketinden fiyatı 100 bin avro olan ve "panel" olarak adlandırılan çok sayıda yazılım satın aldığını belirledi.
100 MİLYON LİRA 100 BİTCOİN
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırmalarda da şebekenin, satın aldığı sistemler için 100 Bitcoin ile yine kripto varlığa dönüştürdükleri 100 milyon lirayı şirketin 8 kripto cüzdan hesabına aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine şebekeye yönelik Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2,5 MİLYONA EL KONULDU
Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.G.'nin de arasında bulunduğu 3'ü kadın 26 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki 40 cep telefonu, 5 bilgisayar, çok sayıda harici disk ile 2,5 milyon lira tutarında para ve altına da el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G'nin de yer aldığı 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.