Manavgat'ta feci kaza! 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyreden turistleri taşıyan tur aracının sürücüsü Burak B., Manavgat-Alanya D-400 kara yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan minibüs,Boztepe Kavşağına geldiğinde, dikkatsiz bir şekilde dönmeye çalışan Enver K.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis aracı trafik lambasını da yıkarak refüje çıktıktan sonra durabildi.Kazada hafif ticari araç sürücüsü Enver K. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Niels Jakup Egholm, Gedimınas Kozık ve Arvydas Bertulis isimli Hollandalı turistler yaralandı.Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü Enver K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Trafik kazası, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kazanın ardından D-400 Karayolu Boztepe kavşağında trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.