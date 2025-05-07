Düzce’de uyuşturucu temizliği uyuşturucuya sıfır taviz

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uyuşturucuya karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı veya kullandığı tespit edilen 74 kişilik listeye yönelik çalışmada 60 şüpheliyi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon başlattı. Jandarma sorumluluk bölgesinde daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kaydı bulunan 74 şüpheli tespit edildi.Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanamayan 12 kişi için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Soruşturma kapsamında ayrıca 2 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının netleşmesi için kan, idrar, doku ve tükürük örnekleri Düzce Devlet Hastanesi'nde alınacak. Örneklerin analiz sonuçlarına göre, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda yasal işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.