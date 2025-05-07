Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı
Kent genelinde terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kente yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında örgüt adına silahlı faaliyet yürütüp kente yasa dışı yollarla girdiğini belirlenen 6 yabancı uyruklu takibe alındı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.