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Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı

Kent genelinde terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kente yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.

Ekleme: 7.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 7.05.2025 - 12:08 / Editör: Edin Uslu
Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında örgüt adına silahlı faaliyet yürütüp kente yasa dışı yollarla girdiğini belirlenen 6 yabancı uyruklu takibe alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ
Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı


DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.