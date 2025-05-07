Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında örgüt adına silahlı faaliyet yürütüp kente yasa dışı yollarla girdiğini belirlenen 6 yabancı uyruklu takibe alındı.Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenlendi.Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.