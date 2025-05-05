Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uzayda artan uydu yoğunluğunu yönetmek amacıyla bir uzay trafiği yönetim sistemi geliştirmeyi planladığını duyurdu.Bu adım, özellikle alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uydu sayısındaki hızlı artışa ve yakın gelecekte 100 bine kadar uydunun fırlatılabileceği öngörüsüne bir yanıt niteliği taşıyor.CNSA'nın önerdiği sistem, yörünge yollarındaki olası sıkışıklık ve kaos endişelerini gidermeyi ve uydu operasyonlarını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.SİSTEMİN HEDEFLERİÖnerilen uzay trafiği yönetim sistemi, temel olarak uydu yerleştirme süreçlerini ve yörüngedeki operasyonları kolaylaştırmayı hedefliyor.CNSA yetkilileri, birbiriyle çakışan görevlerin sektörün genel büyümesini engelleyebileceğini belirterek, uyduların sürdürülebilir bir şekilde konuşlandırılmasının gerekliliğini vurguluyor.Çin hükümeti ayrıca, özel şirketlerin devasa uydu takımyıldızları fırlatmasıyla hızla büyüyen özel uzay sektörünü de bu sistem aracılığıyla desteklemeyi planlıyor.ÇİN'İN UYDU ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYORSektör verilerine göre, Çin'de şu anda 58 uydu üretim ve montaj tesisi bulunuyor; bunların bir kısmı halihazırda faaliyetteyken bir kısmı da planlama veya inşaat aşamasında.2025 yılı sonuna kadar Çin'in yılda 5 bine kadar uydu üretme kapasitesine ulaşması bekleniyor; bu da yörüngedeki uydu sayısının katlanarak artacağını gösteriyor.Dikkat çeken mega takımyıldız projeleri arasında Spacecom'un yaklaşık 15 bin uyduluk G60 Starlink ağı ve Çin Uydu Ağı'nın (China Satellite Network) yaklaşık 13 bin uyduluk Guowang projesi yer alıyor.LandSpace şirketinin Honghu-3 projesinin de alçak Dünya yörüngesine 10 bin uydu daha eklemesi planlanıyor.