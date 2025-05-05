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Samsun'da iki masaj salonuna fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında!

Samsun'da 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 5.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 5.05.2025 - 11:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Samsun'da iki masaj salonuna fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında!
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 'İnsan ticareti', 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3'ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.