Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı lanetledi. Çelik, "Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.