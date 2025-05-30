Yargı ‘Acımasızlar’a acımadı! Sigara ile işkence yapıp, sosyal medyadan yayınlamışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerini 'Acımasızlar' diye tanıtan suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon gerçekleştirmiş, uyuşturucu dahil bir çok suçtan kayıtlarının olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından Acımasızlar çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Sanıklar Ahmet Can Karasu (19), Azad Yılmaz (19), Bedirhan İbrahim Yıldırım (22), Emrah Karasu (36), Eray Yılmaz (37), Ömer Değirmen (20), Eren Bayar (25) ve İbrahim Karasu (21) hakkında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma', 'hukuka aykırı şekilde kişisel verileri kaydetmek', 'hakaret', 'nitelikli tehdit' suçlarından dava açıldı.11 sayfalık iddianamede 8 çete üyesinin 28 yıl 3 aydan 58'şer yıla kadar hapsi istendi. İddianame sigara izmariti silah sayıldı.Çete üyesi Eren Bayar'ın (25) işyeriyle ilgili 17 Ekim 2024'te uyuşturucu ve silah olduğu yönünde ihbar yapıldığı, yapılan baskında silah ve uyuşturucu bulunduğu, örgüt mensuplarının ihbarı yapanların Engin G., Muhittin A. olduğunu düşünerek çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.Bornova ilçesinde sanıkların 22 Ekim 2024'te Engin G. ve Muhittin A.'yı zorla bir eve götürüp, tekme tokat dövdüğü, Engin G.'nin kafasında sigara söndürülerek işkence edildiği belirtildi.Çete üyeleri daha sonra Engin G. ile Muhittin A.'nın cep telefonlarını ve 3 bin 700 lira parasını gasp edip, 'sizi öldüreceğiz' diyerek de tehditte bulundu.Çete üyeleri Engin G. ile Muhittin A.'ya darp ve işkence yaptıkları anları cep telefonlarıyla kayda aldı.Bu video kayıtlarını mahallede yaşayan vatandaşlara ve birbirlerine gönderen sanıkların görüntüleri sosyal medyadan da paylaştıkları belirlendi.Darp ve işkenceye maruz kalan Engin G. ile Muhittin A., ihbarı kendilerinin yapmadığını, ihbarı Kader A.'nın yaptığını söyledi.Sözde 'uyuşturucuya savaş açtık' söylemiyle etrafta gezen çete üyelerinin daha sonra Kader A.'nın evine saldırı düzenlediği molotof kokteyli atıp, tabanca ile ateş ettikleri belirlendi.