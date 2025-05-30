Osmaniye'de aile sağlığı merkezine saldırı anı kamerada
Kent merkezinde aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimini tehdit ettiği için tutuklanan kişinin yakını, hekim şikayetlerini geri çekmeyince bıçakla merkezin camını kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de aile sağlığı merkezine gelen bir şahıs, görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'dan sentetik hap yazmasını istedi.
Doktorun talebi reddetmesi üzerine şüpheli, hekimi tehdit etti.
ŞÜPHELİNİN YAKINI DA DOKTORU TEHDİT ETTİ
Dr. Habacı'nın şikayetçi olması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Tutuklanan şüphelinin bir yakını, aile sağlığı merkezine gelip, şikayetini geri çekmesi için doktoru tehdit etti.
SAĞLIK MERKEZİNİN CAMLARINI KIRDI
Olumsuz yanıt alan şüpheli, elindeki bıçakla merkezin camlarını kırdı.
Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
SALDIRGAN KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Doktor Mehmet Akif Habacı, kendisini tehdit eden şüpheli hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, 'Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.' dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.