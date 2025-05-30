Osmaniye'de aile sağlığı merkezine saldırı anı kamerada

Osmaniye'de aile sağlığı merkezine gelen bir şahıs, görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'dan sentetik hap yazmasını istedi.Doktorun talebi reddetmesi üzerine şüpheli, hekimi tehdit etti.Dr. Habacı'nın şikayetçi olması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.Tutuklanan şüphelinin bir yakını, aile sağlığı merkezine gelip, şikayetini geri çekmesi için doktoru tehdit etti.Olumsuz yanıt alan şüpheli, elindeki bıçakla merkezin camlarını kırdı.Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Doktor Mehmet Akif Habacı, kendisini tehdit eden şüpheli hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, 'Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.' dedi.