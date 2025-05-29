Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülürken, 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 29 Mayıs 2025 hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in büyük kısmı (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Tokat, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Yağışların; İç Anadolu'nun güneyinde (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde de şiddetli yağışlara dikkat çekiliyor.Meteoroloji, hava sıcaklıklarında da değişim yaşanacağını bildirdi. İç ve güney bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece düşeceği, genel olarak ise mevsim normalleri civarında kalacağı ifade edildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği uyarısı yapıldı.Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı listesinde bugün yağışlardan en çok etkilenmesi beklenen 11 il bulunuyor. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray ve Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi. Bu illerde kuvvetli sağanak yağışlar görülebileceği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli davranması istendi.Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yeniden toz taşınımı uyarısı yapılırken, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.BALIKESİR 11°C, 26°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 15°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 24°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAFYON 10°C, 22°C Bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 16°C, 28°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olabilir.İZMİR 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 12°C, 25°C Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA 18°C, 26°C Yyer yer kuvvetli yağış bekleniyor.ANTALYA 20°C, 27°C Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 19°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 12°C, 23°C Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 12°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 24°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 23°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olabilir.NEVŞEHİR 11°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, yer yer kuvvetli olabilir.BOLU 9°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.KASTAMONU 8°C, 21°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 25°C Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 15°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA 11°C, 27°C Parçalı ve çok bulutluRİZE 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutluTRABZON 16°C, 19°C Öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.ERZURUM 8°C, 24°C Parçalı ve çok bulutluKARS 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 28°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 17°C, 32°C Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 15°C, 26°C Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutluSİİRT 21°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu