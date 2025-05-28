Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, 'Bağımsızlık Günü' etkinliklerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacak, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katılımıyla düzenlenecek 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2'nci Toplantısı'nda yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak.