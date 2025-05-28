Bolu'da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştu
Kentte gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bolu'da iki grup, sokak bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kız ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü.
TARAFLARI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI
Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.
Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.