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Beyaz Gazete
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Bolu'da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştu

Kentte gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 28.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:53 / Editör: Edin Uslu
Bolu'da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştu
Bolu'da iki grup, sokak bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kız ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü.



Bolu'da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştu


TARAFLARI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI
Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.
Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.