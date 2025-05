İlk uygulama 2026'da devreye alınacak! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bakanlık freni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev ve arsa fiyatlarındaki fahiş artışa dur diyecek bir uygulamayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. İlk uygulaması 2026'da devreye alınacak. Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye kolayca ulaşacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları 'Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi' ve 'Değer Bilgi Merkezi' uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, 'Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor.Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak' dedi. 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek.Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak.Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi' kapsamında şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Binaya ilişkin tüm bilgilere tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.Parsel-bina-bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri sağlayacak.Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.