Emine Erdoğan'dan Arkeolog Omura için başsağlığı mesajı

Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir’in Kaman ilçesinde hayatını kaybetti.Omura'nın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X hesabından bir mesaj yayınladı.Emine Erdoğan, Omura için paylaştığı başsağlığı mesajında, "43 yılını Anadolu'nun kadim topraklarına adayan, Kaman-Kalehöyük kazılarının mimarı, ilim ve gönül insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin bir üzüntü duydum.Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu; Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı.Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.