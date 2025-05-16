Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ile Çin arasında suların durulmasıyla sert bir düşüş yaşadı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu.Serbest piyasada ise gram altın 4.012,35 TL'den, çeyrek altın ise 6.704,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 16 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.011,95Satış 4.012,35Alış 6.639,00Satış 6.704,00Alış 13.277,00Satış 13.406,00Alış 26.477,00Satış 26.692,00Alış 3.213,83Satış 3.214,17