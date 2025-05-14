İstanbul'da yaya geçidinde 'yol' kavgası

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir kavga yaşandı.Kavga, Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi.Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü, yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü, yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı.Gence küfretmeye devam eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.Sürücü, otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.Kavga anları, o sırada yoldan geçmekte olan bir moto kuryenin kask kamerasına yansıdı.