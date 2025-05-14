İstanbul'da yaya geçidinde 'yol' kavgası
Esenyurt'tan yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir kavga yaşandı.
Kavga, Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi.
Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü, yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
TEKME ATTI, HAKARET ETTİ
Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü, yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı.
Gence küfretmeye devam eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.
OTOMOBİLİNE BİNDİ, UZAKLAŞTI
Sürücü, otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kavga anları, o sırada yoldan geçmekte olan bir moto kuryenin kask kamerasına yansıdı.