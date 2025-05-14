Bolu'da 80 kişi içme suyundan zehirlendi

Bolu'da hastaneler doldu taştı....Kent merkezine bağlı aynı içme suyu hattını kullanan Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde içme suyunu dağıtan depoda temizlik çalışması yapıldı.Çalışmanın ardından şebeke suyu kullanan çok sayıda kişi rahatsızlandı.İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle bir haftalık zaman diliminde hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı.Hastaneye başvuran vatandaşların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla vatandaşlara "2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin" uyarısı yapıldı.Köylülerden Arif Özdemir, "Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor" dedi.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su deposundan numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.Olayla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.