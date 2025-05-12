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Beyaz Gazete
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Trafik yine kilit! Haftanın ilk günü çileyle başladı

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde saat 08:00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Kadıköy D-100’de ise trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Saat 08.20 sıralarında yüzde 63 olarak kaydedilen trafik yoğunluğu ana arterlerde yer yer devam ediyor.

Ekleme: 12.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Trafik yine kilit! Haftanın ilk günü çileyle başladıHaftanın ilk iş gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibaryla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.

Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilrlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.