Trafik yine kilit! Haftanın ilk günü çileyle başladı

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde saat 08:00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Kadıköy D-100’de ise trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Saat 08.20 sıralarında yüzde 63 olarak kaydedilen trafik yoğunluğu ana arterlerde yer yer devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibaryla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilrlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.