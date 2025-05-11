Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı Abdi İpekçi Caddesi kavşağında 34 yaşındaki M.S.M. idaresindeki otomobil ile 25 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.