Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı
Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı Abdi İpekçi Caddesi kavşağında 34 yaşındaki M.S.M. idaresindeki otomobil ile 25 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.