Meteoroloji'den 28 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına etkili olacak.Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Ankara çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyorTahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sabahın ilk saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması, toz taşınımı ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.Bu akşam saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde hortum riski de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuzluk görülebilir.Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın ve Denizli'de başlayan yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.Tüm bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle açık alanlarda ve trafiğe çıkarken dikkatli davranmaları önem arz ediyor.