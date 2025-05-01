Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı ve önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin enkazdan cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 326'ya, yaralı sayısının ise 6 bin 50'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 418'e, yaralı sayısının 118 bin 91'e ulaştığı aktarıldı.