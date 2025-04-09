Elektriğe hasret şehir: Öğrenciler mum ışığında ders çalışıyor

Şanlıurfa'nın Siverek’e ilçesinde günlerdir süren elektrik kesintileri, en çok öğrencileri mağdur ediyor.ELEKTRİK YOK ÖDEV IŞIĞINDA UMUT VARSiverek’te her akşam saat 20.00’de başlayan ve sabah 04.00’e kadar süren elektrik kesintileri, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kesintiler nedeniyle en büyük sıkıntıyı yaşayanlar ise eğitim çağındaki çocuklar oldu. Evlerinde ışık yanmadığı için çocuklar ya karanlıkta ya da cep telefonlarının ışığında ödevlerini yapmaya çalışıyor.KİMİ LAMBAYA HASRET KİMİ İNTERNETEElektriğin kesik olması sadece aydınlatmayı değil, aynı zamanda uzaktan eğitim, ödev hazırlığı ve dijital kaynaklara erişim gibi hayati konuları da sekteye uğratıyor. Birçok aile çocuklarının internet üzerinden ders çalışamadığını, EBA gibi platformlara erişemediğini belirtiyor. Bazı öğrenciler ise telefon ışığıyla defterine yazı yazmaya çalışırken göz sağlığını tehlikeye atıyor.VATANDAŞLAR TEPKİLİMahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntılara isyan ederken, yetkililere defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını söylüyor."Kış aylarında donduk, şimdi de elektriksiz kaldık. Çocuklarımızın geleceğiyle oynanıyor” diyerek tepki gösteren vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.TÜM HAYAT AKSIYORKesintiler nedeniyle sadece öğrenciler değil, ev hanımları, esnaf ve çiftçiler de mağdur durumda. Soğuk hava depoları, su motorları, süt makineleri gibi birçok cihaz çalışamaz hale gelirken, yiyeceklerin bozulduğu, hayvanların su ihtiyacının karşılanamadığı belirtiliyor.