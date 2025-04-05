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İzmir'de 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada, 39 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ekleme: 5.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 5.04.2025 - 13:25 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, önceki gün operasyon düzenledi.

Konak ilçesindeki iş yeri ile 1 araçta yapılan aramada 39 kilo 600 gram skunk, 2 tabanca ve 730 tabanca mermisi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile ilgili Y.E. ve yakını S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.