Murat Kurum: Yapılan konutların Kanal İstanbul'la ilgisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul'un planlandığı bölgedeki konut satışlarının projeyle bir alakası olup olmadığı sorusunu yayınladı.O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılan ve bu anlamda evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için yaptığımız konutlardır. Kuraları çekildi. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşlarına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evi olmayan, alt gelir grubu kardeşlerimiz.Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Oradaki 4 bin konut şu an İstanbul’da yapımı devam ediyor.Arnavutköy’de de 28 bin konutun inşası devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hak sahibi vatandaşlara teslim edeceğiz. Ve bu projenin de Kanal İstanbul’la uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur.