Murat Kurum: Yapılan konutların Kanal İstanbul'la ilgisi yok
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Kurum Sazlıdere'deki konutların Araplara değil, dar gelirli vatandaşlar için yapıldığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul'un planlandığı bölgedeki konut satışlarının projeyle bir alakası olup olmadığı sorusunu yayınladı.
"O KONUTLAR EVİ OLMAYAN ALT GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN"
O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılan ve bu anlamda evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için yaptığımız konutlardır. Kuraları çekildi. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşlarına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evi olmayan, alt gelir grubu kardeşlerimiz.
"BİZ VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Oradaki 4 bin konut şu an İstanbul’da yapımı devam ediyor.
"ANAVUTKÖY'DE 28 BİN KONUT"
Arnavutköy’de de 28 bin konutun inşası devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hak sahibi vatandaşlara teslim edeceğiz. Ve bu projenin de Kanal İstanbul’la uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur.