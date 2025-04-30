MSB'den Suriye açıklaması: Özerklik talepleri, bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşıyor

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, şu bilgiler paylaşıldı:3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist teslim oldu.Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 kişi yakalandı, 1893 kişi ise hududu geçemeden engellendi.1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaştı.85 KM UZUNLUĞUNDAKİ TÜNELLER İMHA EDİLDİSuriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.''BU İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR'MSB Kaynakları Türkiye'nin Pakistan'a silah yardımı yapma iddialarına ilişkin, 'Bu iddia doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.' ifadelerini kullandı.'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ'Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği Türkiye için önceliktir. Özerklik talepleri, Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır.