MSB'den Suriye açıklaması: Resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar etmeyin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

MSB kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.