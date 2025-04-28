Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Kaza, Nevşehir- Aksaray karayolunda meydana geldi. Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil ile F.Ö.'nün kullandığı otomobil sürücülerden birinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112. itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönene araçlardan çıkarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü Mahmut Aydemir ve Jale Aydemir'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.