Nevşehir'de feci trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir- Aksaray kara yolunda seyreden otomobil sürücüsü Mahmut Aydemir, bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde F.Ö.'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak kırsal alana uçtu.SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜÇevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mahmut Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.3 YARALIYaralanan diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçlarda bulunan Jale Aydemir ile Z.Ö. ise sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.