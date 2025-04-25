Afyonkarahisar'da sahte alkol üretip satan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde, sahte alkol üreten bir şahıs yakalandı.Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Ş.K. isimli şahsın evinde sahte alkol imal ederek sattığı yönünde bilgi aldı.Ardından harekete geçen ekipler, şahsın adresine baskın düzenledi.Baskında arama yapan ekipler, değişik türlerde 51 litre sahte alkol, 25 adet alkol damlatma çubuğu, 1 litre alkol yapımında kullanılan aroma maddesi ve 23 adet sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.