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AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı

AFAD, İstanbul'da art arda meydana gelen 3 depremin ardından kent sakinlerine "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin." uyarısında bulundu.

AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı
Ekleme: 23.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:23 / Editör: Edin Uslu
AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı