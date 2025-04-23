AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı
AFAD, İstanbul'da art arda meydana gelen 3 depremin ardından kent sakinlerine "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin." uyarısında bulundu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.