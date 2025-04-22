  • USD: 38,11 - 38,18
  • EURO: 43,99 - 44,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rekorlar hızlandı! İşte artış yüzdeleri...

Ons altın 3 bin 490 dolarla hızlı yükselişini bugüne taşıdı. Yurt içinde gram altın da buna paralel olarak 4 bin 291 lira olurken, çeyrek altın da psikolojik eşiği geçerek 7 bin 289 liraya kadar çıktı.

Ekleme: 22.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:18 / Editör: Atilla Özbir
Rekorlar hızlandı! İşte artış yüzdeleri...Dünyada ve Türkiye'de altın, yükselişine rekorlar kırarak devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi uygulamasında uzlaşma talep eden ülkelerle bir anlaşma sağlanamaması yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor.

Ayrıca yine Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde geç kaldığı düşüncesiyle görevden almasını dillendirmesi, piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

Yatırımcı belirsiz ortamda "güvenli liman altın"ı seçti. Bu yönelim de altının değerine değer kattı.

ONS ALTIN

Ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler ve Fed ile ABD hükümeti arasındaki politika uyumsuzluğu endişeleriyle altının ons fiyatı artırdı.

Ons altın 3 bin 494,80 doları test ederek rekor tazeledi

Ons altın bugün ise 3 bin 490 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTINA DİKKAT

Geleneklerimizde düğünlerde hediye olarak takılan çeyrek altının fiyatı 7 bin lirayı geçti. Geçen hafta yatırım araçlarında en fazla kazandıran da çeyrek altın olarak ilan edilmişti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 291 lira

Çeyrek altın: 7 bin 279 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 675 lira

Tam altın: 29 bin 131 lira

Yarım altın: 14 bin 563 lira