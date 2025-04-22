CHP'li Bozbey'e şok suçlama! Rüşvet çarkı itiraflarla ortaya saçıldı

CHP'li başkanların skandalları bitmiyor...CHP'li belediyelerde klasikleşen 'yolsuzluk iddialarının' bir kere daha gündeme gelmiş olması, bu son gelişmeyle birliket kamuoyunda 'belediyelerde rant düzeni mi kuruluyor?' tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ortaklığı, çıkar ilişkileri olduğu iddia edilen Eski Bursaspor Başkanı ve müteahhit Emin Adanur, 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.Eski Bursaspor Başkanı ve müteahhit Adanur, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere, rüşvet alışverişi yaptığım herkesi önce savcılığa, savcılığın talimatıyla da KOM şubeye şikayet ettim, daha da edeceğim.' ifadelerini kullandı.Emin Adanur'un rüşvet çarkı ve imar yolsuzluklarıyla ilgili savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde en ince detayına kadar ifade verdiği, suç örgütü yapısında ilişkin önemli bilgi ve belgeler sunulduğu belirtildi.Gözler şimdi, CHP'li Mustafa Bozbey ve adı geçer diğer isimlere yönelik yargı sürecine çevrildi...