TÜRKSAT 6A hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde açılamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlk Haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın hizmete alma töreniyle sizlerle birlikteyiz.Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın gururunu yaşıyoruz.Ulaştırma Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte TÜRKSAT'ımızı, projeyi yöneten kurumumuz TÜBİTAK UZAY'ı, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH bünyesindeki mühendislerimizi, projeye destek olan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, velhasıl bu gurur günümüzü yaşamamıza katkı sunmuş, uzay sanayiine gönül vermiş tüm personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yer sabit özelliği taşıyan yeni haberleşme uydumuz, televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacak.Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan yorulmadan, inanç azim ve sabırlara çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik.Her bir mühendisimize buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi, önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri gerçekleri dönüştürmeye hep beraber devam edeceğiz.TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek.Ana muhalefet partisi eliyle, Türkiye tartışmaların içerisine çekilmek isteniyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, ekonomik saldırılara kadar tüm tuşlara basılıyor.Azimle, emekle, her cümlesi bilgi ve alın teriyle yazılmış bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bütün bunlar inşa edilmekte olan Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir.