İmamoğlu'nun rüşvet tarifesini deşifre oluyor! Ruhsat için villa, iskan için 4 daire.
Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu, projenin iskânı için ise İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını anlattı.
Beylikdüzü'ndeki Metro Home projesinin inşaat ruhsatı karşılığında Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri'ndeki 1 adet villayı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini söyleyen Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, projenin iskânı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti. (SABAH'ın haberine göre)
Savcılık ifadesinde, projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz'ın kendisini Necati Özkan'a yönlendirdiğini belirten Adem Kameroğlu, iskân karşılığında 4 daireyi Necati Özkan'ın şirketlerine devrettiğini anlattı. Adem Kameroğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:
İSKÂN İÇİN NECATİ ÖZKAN'A YÖNLENDİRDİ
'Projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskân alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan İsimli şahsa yönlendirdi. Necati Özkan ile protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskân başvuru aşamasındaydı.
4 DAİRE VERMEK ZORUNDA KALDIM
Taleplerini karşılamazsam iskân vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım ve bu konuda protokolü imzaladım.
Protokole ilişkin evrakları dosyaya sunuyorum. Ben Necati Özkan'ı o döneme kadar tanımıyordum. İsmen biliyordum.
DAİRELERİ NECATİ ÖZKAN'IN ŞİRKETİNE DEVRETTİM
Bu daireleri Necati Özkan kendi üzerine almadı. Protokol yaptıktan sonra 27.09.2021'de 124 ada 3 parsel Beylikdüzü Kavaklı üzerinde bulunan 2 daireyi Öykü Reklam Hizmetleri Şirketi'ne, 125 ada 2 parselde bulunan 1 daireyi Capital Medya Hizmetleri A.Ş.'ye, 01.03.2022'de ise 125 ada 2 parselde bulunan diğer daireyi ise Ayşe Hitchins adına devrettim.
Bunlara ilişkin evrakları da dosyaya sunuyorum. Bu dairelerin devri için yine şirket hesabımıza toplamda 2 milyon lira göstermelik olarak para gönderildi. Bu para daha sonra Necati Özkan'a iade edildi.'