Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç olay, SHP'den Bursa Milletvekili, HEP'ten Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bir dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Ahmet Fehmi Işıklar'ın (84) Foça'ya bağlı Bağarası köyündeki evinde yaşandı.Yeni Asır'ın haberine göre; Mühendis olan ve olaydan önce kaza yaptığı öğrenilen Can Işıklar (28), eve döndüğünde annesi Gülay Işıklar (54) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.Silahını çıkaran Işıklar annesine ateş açtı. Kurşunların hedefinde olan Işıklar, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular ise hemen ekipleri aradı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yollandı.Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Anne Işıklar'ın cansız bedeni önce Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yollandı.Jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık yaptı.1991 yılında SHP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.Işıklar'ın 6 çocuğu bulunuyor...