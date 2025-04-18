İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı: Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu
İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.
İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas etkin pişmanlıktan faydalandı ve itirafçı oldu.
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