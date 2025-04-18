Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasalarla 'acil' koduyla toplantı: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasının hemen ardından gizli kasalar ile acil kodlu buluşmalar yaptığı ortaya çıktı.Daha önce Adem Soytekin'le resmi konutunda görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu'nun, bu görüşmeden bir gün önce de İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran bir diğer gizli kasa Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki Le Meridien otelde akşam saatlerinde bir araya geldiği belirlendi.Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında mart ayının ilk haftası, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarının da bulunduğu değerlendirilen çok sayıda ismin mal varlıklarına tedbir kararı getirdi. Kararın hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile irtibat kurduğu öğrenildi.Ekrem İmamoğlu ile suç örgütünün gizli kasaları olduğu değerlendirilen Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal arasındaki irtibatı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü sağladı. Hedef isimler Soytekin ve Köksal'a yönelik yapılan teknik takipte 6 Mart 2025 tarihinde her iki isim de İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden aranarak İmamoğlu'nun 'acil' koduyla görüşme talebi iletildiği tespit edildi.İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden Hüseyin Köksal'a gelen telefonda Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile acil görüşme yapmak istediği iletildi. Köksal talebe, her zaman müsait olduğu yanıtını verdi. Yaklaşık 1 saat sonra Köksal'ın telefonu tekrar çaldı, bu kez buluşma yerinin saat 20.15'de Beşiktaş'taki Le Meridien otelde yapılacağı iletildi. Belirtilen otel ve saatte Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Köksal'ın görüştüğü belirlendi. İmamoğlu'nun bir diğer kasası Adem Soytekin ile de Hüseyin Köksal'la görüştüğü günün ertesi sabahı 7 Mart'ta Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutunda görüştüğü öğrenildi.Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalar olduğu değerlendirilen Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde söz konusu isimlerin mal varlıklarına yönelik getirilen tedbir kararlarının ele alındığı değerlendiriliyor.