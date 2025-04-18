Arabasından 1,5 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli kendini böyle savundu
Adana'da narkotik polisler tarafından çevrilen bir arabadan 1 kilo 52 gram uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadesi pes dedirtti.
Türk polisi yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Adana'da narkotik şube ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Uyuşturucu madde bulunan araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.
1,5 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR
Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yapılan takip sonucu bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin, 16,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
"SATICI DEĞİL İÇİCİYİZ"
Araçtaki D.K. (40), G.T. (41) ve G.K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını öne sürdü.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk dildi. Araç sahibi D.K. tutuklandı, G.T. ve G.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.