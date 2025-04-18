Arabasından 1,5 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli kendini böyle savundu

Türk polisi yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Adana'da narkotik şube ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Uyuşturucu madde bulunan araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yapılan takip sonucu bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin, 16,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Araçtaki D.K. (40), G.T. (41) ve G.K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını öne sürdü.Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk dildi. Araç sahibi D.K. tutuklandı, G.T. ve G.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.