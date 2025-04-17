55 bin kişiye af çıkacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Yargı paketindeki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, "Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil." dedi.